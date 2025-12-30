Romantik pur bei Sonnenuntergang: The-Chainsmokers-Star Drew Taggart hat geheiratet

Eine Hälfte des EDM-Duos The Chainsmokers hat seiner Verlobten das Jawort gegeben: Drew Taggart und Model Marianne Fonseca feierten offenbar eine intime Strandhochzeit, wie ein Clip bei Instagram vermuten lässt.
Drew Taggart (35) und Marianne Fonseca (36) sind verheiratet. Der Musiker, der zusammen mit Alex Pall (40) das Grammy-prämierte EDM-Duo The Chainsmokers bildet, und das Model gaben sich wohl bei einer romantischen Strandhochzeit das Jawort. Die frohe Botschaft verkündeten die beiden am 29. Dezember mit einem gemeinsamen Instagram-Video.