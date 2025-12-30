Romantik pur bei Sonnenuntergang: The-Chainsmokers-Star Drew Taggart hat geheiratet

Eine Hälfte des EDM-Duos The Chainsmokers hat seiner Verlobten das Jawort gegeben: Drew Taggart und Model Marianne Fonseca feierten offenbar eine intime Strandhochzeit, wie ein Clip bei Instagram vermuten lässt.

Drew Taggart (35) und Marianne Fonseca (36) sind verheiratet. Der Musiker, der zusammen mit Alex Pall (40) das Grammy-prämierte EDM-Duo The Chainsmokers bildet, und das Model gaben sich wohl bei einer romantischen Strandhochzeit das Jawort. Die frohe Botschaft verkündeten die beiden am 29. Dezember mit einem gemeinsamen Instagram-Video.

Romantische Kulisse In dem Clip, untermalt vom Song "Champagne" von Austin Farwell, tanzt das vermählte Paar barfuß im Sand, während hinter ihnen die Sonne untergeht. Am Ende des Videos springt Fonseca in die Arme ihres Mannes und küsst ihn. Die Braut trug ein schlichtes weißes Sommerkleid, der Bräutigam kombinierte ein weißes Hemd mit schwarzer Hose. Ein besonderer Hingucker: Zwei braun-weiß gefleckte Pferde stehen in unmittelbarer Nähe. "Wir sind verheiratet", schrieb das Paar zu dem Video.

Die intime Feier entspricht exakt den Vorstellungen, die das Paar bereits nach der Verlobung geäußert hatte. Dem "People"-Magazin erklärte Fonseca im Dezember 2024, sie wolle die Hochzeit bewusst klein halten. Die Zeremonie solle sich nicht wie Arbeit anfühlen, sondern ein emotionaler Moment mit den engsten Vertrauten sein.

Kennengelernt hatten sich die Unternehmerin und der Musiker laut "People" im März 2023 auf einer Oscar-Party im Haus von Talent-Manager Guy Oseary. Im Mai 2023 wurden die beiden erstmals als Paar in Miami gesichtet, als sie Hand in Hand eine VIP-Party verließen. Seitdem zeigten sich Taggart, dem in der Vergangenheit eine kurze Romanze mit Selena Gomez (33) nachgesagt wurde, und Fonseca regelmäßig gemeinsam auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Der Antrag folgte Anfang Dezember 2024.