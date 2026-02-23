Romandebüt „Barfuß bei Luke“: Eine Erzieherin schildert, was eine Ballettausbildung mit jungen Menschen macht

Anne Brockmann ist Erzieherin, sie bewegt sich gern, mag Kunst, Ballett, ein internationales Umfeld. Die Stelle im Internat der John-Cranko-Schule schien wie gemacht für sie. Doch nach knapp zwei Jahren ist sie enttäuscht wieder raus. Dass Kinder und Jugendliche in Ballettschulen in erster Linie als Träger von Talent gesehen werden und nicht als junge Menschen, die mit ihren Themen ernst genommen werden müssen, ging nicht mit Anne Brockmanns Anspruch als Pädagogin zusammen.

Wenige Monate später hat sie ein Buch beendet, in dem sie das Erlebte und Beobachtete verarbeitete. „Barfuß bei Luke“ heißt der Roman, der in diesen Tagen erscheint. Ballettfans werden die Geschichte des jungen Mikolay mit gemischten Gefühlen lesen. Denn in der von Anne Brockmann geschilderten Perspektive geht die Kunst, die auf der Bühne für emotional anrührende Momente sorgt, mit ihrem Nachwuchs verblüffend unsensibel um. Dass die Cranko-Schule im Roman zwar nicht namentlich genannt wird, aber leicht zu erahnen ist, sorgt zusätzlich für Brisanz.

Anne Brockmann war Erzieherin im Internat der John-Cranko-Schule. Foto: privat, imago/Arnulf Hettrich

„Dieser Roman hat einen hohen Gehalt an Realität. Aber es ist mir wichtig zu betonen, dass es kein Buch über die Cranko-Schule ist, sondern eines über die Ballettwelt und wie sie in weiten Teilen funktioniert“, sagt Anne Brockmann, als sie bei einem Treffen in einem Kaffeehaus im Stuttgarter Osten auch darüber spricht, was für sie in diesem System schiefläuft. Magersucht ist nur eine der Problemzonen, die „Barfuß bei Luke“ streift. Die Erzieherin enttäuscht besonders, dass Entscheidungen über die Zukunft von Betroffenen abhängig von ihrem Talent gefällt werde. Das Image einer Schule scheint wichtiger als das Wohl Schutzbefohlener oder pädagogischer Rat.

Nacktbilder sorgen für Aufmerksamkeit

Mikolay, Akademieschüler und Protagonist des Romans, hat Glück. Niemand entdeckt die Nacktbilder, die er von sich macht und auf seinem Instagram-Account postet, sonst müsste er in der Ballettschule, die Anne Brockmann beschreibt, seine Koffer packen. Auf dem Besetzungsplan ist er der D-Cast; auch im Unterricht fühlt er sich nicht richtig wahrgenommen. Doch auf seinen Fotos kann er sich selbst verführerisch in Szene setzen.

Anne Brockmann taucht tief ein in eine beschädigte Seele. Ihre Traumatisierungen spiegeln sich in einer Sprachstörung und im Zweifel an der eigenen Kunst, die Mikolay zu verlieren droht. Wie er sie wiederfindet und im Choreografieren eine neue Freiheit entdeckt, setzt ein Licht der Hoffnung am Ende eines finsteren Wegs. Anne Brockmann beschreibt das mit einer Sensibilität, die sie sich auch von Erziehern im Umgang mit jungen Menschen wünscht. Aber im Ballettinternat erlebte sie hilflose, eher kosmetische pädagogische Maßnahmen, den rauen Ton von Ballettlehrern, demütigende Korrekturen, Unterricht, der Panikattacken auslöst. Als Autorin spricht sie in ihrem Nachwort von einer Ausbildung, die entwürdige.

Wie geht es anders? Das Buch will Einladung sein

Warum rüttelt niemand an diesem System? Anne Brockmann hat eine „bestimmte Betriebsblindheit“ auf der einen Seite ausgemacht, auf der anderen junge Menschen, die alles auf eine Karte setzen. „Um ihren Traum zu verwirklichen, sind sie bereit, eine harte Ballettausbildung auszuhalten“, sagt die Erzieherin. Das führe dazu, dass dieses System „wie ein Perpetuum mobile einfach immer so weiterfunktioniert“. Die Autorin fügt an: „Ich möchte mein Buch als eine Einladung verstanden wissen. Ich habe es geschrieben, weil ich mir wünsche, dass diese Kunst fortbesteht und diejenigen, die sich für sie entscheiden, Mensch sein können.“ Sie will Gespräche und die Suche nach dem Hebel anregen, der etwas verändern könnte.

Anne Brockmann: Barfuß bei Luke

Verlag Freies Geistesleben

128 Seiten, 18 Euro

Anne Brockmann hat sich erst nicht leicht getan mit der Buchidee, eigentlich brauche sie beim Schreiben eine positive emotionale Anregung, sagt sie. Doch dann kam sie mit der Geschichte von Mikolay so schnell voran, dass ihr Roman bereits acht Monate später vor ihr liegt. Seit ihrem Abschied von der Cranko-Schule teilt sie ihre Arbeitszeit zwischen der Suchthilfe Release und dem Bund der Freien Waldorfschulen, für den sie als Redakteurin das Magazin „Erziehungskunst“ mitgestaltet. Nachtdienste im Seehaus Leonberg, einem Angebot für straffällige Jugendliche, ließen ihr Freiraum zum Schreiben.

Schöner Mikrokosmos mit hässlicher Kehrseite

„Zu durchdringen, was der Mensch im Kern ist und was er braucht, um Mensch sein zu können, das beschäftigt mich schon lange“, benennt Anne Brockmann ihre Motivation. Als Erzieherin wollte sie das von Grund auf lernen, das Reflektieren im Schreiben hat sie ebenfalls früh interessiert. „Schreiben ermöglicht, Gesellschaft mitzugestalten“, sagt sie. Eine Ballettschule ist ein Teil davon. „Und sie eigentlich ein schöner Ort: Ein Mikrokosmos, der Menschen durch ein gemeinsames Ziel eint und in dem Nationalität oder Religion keine Rolle spielen“, auch das hat Anne Brockmann erlebt. Doch neben den positiven Impulsen dieser Kunst hat sie eben auch ihre Kehrseite kennengelernt: einen Mikrokosmos, der, wie sie schreibt, „nicht unähnlich wie ein totalitäres Regime funktioniert“.

Autorin mit pädagogischem Impuls

Buch

Anne Brockmanns Romandebüt „Barfuß bei Luke“ (128 Seiten. 18 Euro. Ab 16 Jahren) erscheint am 23. Februar im Stuttgarter Verlag Freies Geistesleben.

Autorin

Anne Brockmann, Jahrgang 1988, wuchs im Berliner Umland auf. Eine Ausbildung zur Erzieherin brachte sie nach Süddeutschland. Heute arbeitet sie als Redakteurin sowie als Pädagogin und studiert Literarisches Schreiben und Essayistik. Sie hat Gedichte, Kurzprosa und journalistische Texte veröffentlicht. In Schreib-Workshops für Obdachlose, Geflüchtete oder jugendliche Straftäter bringt sie kreative und pädagogische Arbeit zusammen.