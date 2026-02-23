Romandebüt „Barfuß bei Luke“: Eine Erzieherin schildert, was eine Ballettausbildung mit jungen Menschen macht

Anne Brockmann war Erzieherin im Internat der John-Cranko-Schule. Nun hat sie Erlebtes und Beobachtetes in ihrem Roman „Barfuß bei Luke“ verarbeitet.
Anne Brockmann ist Erzieherin, sie bewegt sich gern, mag Kunst, Ballett, ein internationales Umfeld. Die Stelle im Internat der John-Cranko-Schule schien wie gemacht für sie. Doch nach knapp zwei Jahren ist sie enttäuscht wieder raus. Dass Kinder und Jugendliche in Ballettschulen in erster Linie als Träger von Talent gesehen werden und nicht als junge Menschen, die mit ihren Themen ernst genommen werden müssen, ging nicht mit Anne Brockmanns Anspruch als Pädagogin zusammen.