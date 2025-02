Rom: Papst Franziskus verbringt „ruhige Nacht“ im Krankenhaus

1 Papst Franziskus hat eine „ruhige Nacht“ im Krankenhaus verbracht. Foto: dpa/Andrew Medichini

Mit seien 88 Jahren macht dem Papst zunehmend die Gesundheit zu schaffen. Wegen einer Atemwegsinfektion - so heißt es offiziell - liegt er nun im Krankenhaus.











Papst Franziskus hat auch die dritte Nacht im Krankenhaus ohne Komplikationen überstanden. Der 88-Jährige habe sich „gut ausgeruht, eine ruhige Nacht verbracht, gefrühstückt und sich der Zeitungslektüre gewidmet“, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Freitag in einer Klinik in Rom stationär behandelt. Nach Angaben des Vatikans leidet Franziskus an einer Infektion der Atemwege.