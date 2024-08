1 Ein Buch ist einem Dieb in der italienischen Hauptstadt Rom zum Verhängnis geworden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Depositphotos/PeopleImages.com

In Rom schnappt die Polizei einen Einbrecher, der mit einem Buch zur Cocktailstunde in der Hand auf dem Bett liegt. Der Autor ist begeistert.











Spannend muss die Geschichte gewesen sein: Bei einem Einbruch in Rom ist dem Dieb die Liebe zur Lektüre zum Verhängnis geworden. Der 38 Jahre alte Italiener hatte nach dem illegalen Eindringen in eine Wohnung ein Buch entdeckt, in dem er sich so lange festlas, bis die Polizei kam.