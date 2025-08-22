Blake Lively steht nach der öffentlichen Schlammschlacht mit Justin Baldoni bald wieder vor der Kamera. Die "Nur noch ein einziges Mal"-Darstellerin spielt in der romantischen Komödie "The Survival List" die Hauptrolle.
Zum ersten Mal seit dem international viel beachteten Rechtsstreit rund um die Verfilmung des Bestsellers "Nur noch ein einziges Mal" steht Blake Lively (37) bald wieder vor der Kamera. Die Schauspielerin übernimmt eine Rolle in der kommenden romantischen Komödie "The Survival List", wie unter anderem "Deadline" berichtet.