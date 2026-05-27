Kevin James feiert mit der romantischen Komödie "Solo Mio" sein Comeback in jenem Genre, das ihm einst den Durchbruch auf der großen Leinwand beschert hat. Im Interview erzählt er von der ungewöhnlichen Werbekampagne für den Film und bestätigt, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird.
Am 28. Mai startet die romantische Komödie "Solo Mio" in den deutschen Kinos. In der Hauptrolle ist Kevin James (61) zu sehen, der hierzulande durch die Erfolgsserie "King of Queens" in seiner Paraderolle als Lieferfahrer Doug Heffernan bekannt wurde.