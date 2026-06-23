Rollstuhlfechten: Felix Schrader holt Silber bei U23-WM und Gold beim Satellitenturnier

Der Esslinger Rollstuhlfechter Felix Schrader glänzt in Mersin: Bei der U23-WM gewinnt er Silber im Degen, anschließend folgen Gold mit dem Säbel und Rang zwei im Degen.
Rollstuhlfechter Felix Schrader hat bei den U23-Weltmeisterschaften und dem anschließenden internationalen Satellitenturnier im türkischen Mersin stark abgeschnitten. Der Esslinger, Mitglied der Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen und derzeit für die SV Böblingen startend, gewann bei der U-23-WM Silber im Degen. Beim Satellitenturnier folgten Gold mit dem Säbel und Rang zwei im Degen.