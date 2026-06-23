Rollstuhlfechten: Felix Schrader holt Silber bei U23-WM und Gold beim Satellitenturnier

Der Esslinger Rollstuhlfechter Felix Schrader glänzt in Mersin: Bei der U23-WM gewinnt er Silber im Degen, anschließend folgen Gold mit dem Säbel und Rang zwei im Degen.

Rollstuhlfechter Felix Schrader hat bei den U23-Weltmeisterschaften und dem anschließenden internationalen Satellitenturnier im türkischen Mersin stark abgeschnitten. Der Esslinger, Mitglied der Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen und derzeit für die SV Böblingen startend, gewann bei der U-23-WM Silber im Degen. Beim Satellitenturnier folgten Gold mit dem Säbel und Rang zwei im Degen.

Felix Schrader wird Fünfter mit dem Säbel Bei der U23-WM ging Schrader mit Säbel und Degen an den Start. Im Säbelwettbewerb zog er nach nur einer Niederlage in der Setzrunde als Nummer drei in die K.o.-Runde ein. Nach einem Freilos besiegte er Tamerlan Chiviev, der unter neutraler Flagge startete, mit 15:6. Im Viertelfinale war unterlag er Phoopa Sae-Sim aus Thailand mit 9:15. Am Ende stand Rang fünf.

Der Esslinger Rollstuhlfechter Felix Schrader freut sich über die Silbermedaille im Degen. Foto: SV 1845 Esslingen/oh

Silber im Degen bei der U23-Weltmeisterschaft

Noch erfolgreicher verlief der Degenwettbewerb. Nach der Vorrunde als Nummer acht gesetzt, steigerte sich Schrader in den Direktausscheidungen deutlich. Er gewann zunächst gegen seinen deutschen Teamkollegen Elias Klotz mit 15:4 und besiegte anschließend Emil Yusupov klar mit 15:0. Im Viertelfinale setzte Schrader mit einem 15:6 gegen den topgesetzten Thailänder Virot Sudjaj ein Ausrufezeichen. Auch im Halbfinale behielt er gegen Sae-Sim mit 15:7 die Oberhand. Erst im Finale verlor Schrader gegen Vadim Shenfeld , freute sich aber über die Silbermedaille.

Gold und Rang zwei beim Satellitenturnier in Mersin

Direkt im Anschluss noch das internationale Satellitenturnier auf dem Programm, bei dem Weltcuppunkte vergeben wurden. Auch dort präsentierte sich Schrader in starker Form. Im Säbel blieb er in der Setzrunde ungeschlagen und ging als Nummer eins in die K.o.-Runde. Nach Siegen gegen Sheung Ho Lee aus Hongkong, Didit Diantoro aus Indonesien und Carlos Freitas aus Argentinien traf er im Finale auf den Briten James Burke. Mit einem deutlichen 15:6-Erfolg sicherte sich Schrader den Turniersieg.

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Auch im Degen erreichte der Esslinger das Finale. Nach Erfolgen gegen Rakhal Kumar Sethy aus Indien, Didit Diantoro und den Deutschen Clemens Cursiefen traf Schrader auf den türkischen Lokalmatador Hakan Akkaya, verlor aber mit 8:15 und belegte Rang zwei.