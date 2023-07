1 Ivo Josipovic ist in Vaihingen unter dem Namen Rolliboy bekannt. Er ist das erste sachkundige Mitglied für Menschen mit Behinderungen in einem Stuttgarter Bezirksbeirat. Foto: Caroline Holowiecki

Ivo Josipovic ist das erste sachkundige Mitglied für Menschen mit Behinderungen in einem Stuttgarter Bezirksbeirat. Was treibt den Leistungssportler in die Lokalpolitik?









Vaihingen - Rolliboy – darf man einen Rollstuhlfahrer so heißen? Ist das nicht verächtlich? Ivo Josipovic beantwortet die Frage auf seine eigene Art. Er nennt sich nicht nur selbst so, er hat sich den Namen auch in roten Buchstaben auf seine Baseballkappe sticken lassen. Rolliboy, das ist in Vaihingen eine Marke. Auf seiner Fahrt mit der elektrischen Rollstuhlzugmaschine sprechen Ivo Josipovic immer wieder Passanten an. Manche winken. Man scheint sich zu kennen. „Fragen Sie in Vaihingen: Wo wohnt der Rolliboy mit der schwarzen Mütze?“, sagt er, jeder wisse darauf eine Antwort.