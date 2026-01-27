Rollschuhfahren in Stuttgart: Cruisen unter der Paulinenbrücke – „Viele sind zuletzt als Kinder gefahren“

„Beim Rollschuhfahren kann man gar keine schlechte Laune haben“, sagt Dijana Hammans – nach der Winterpause bietet sie jetzt am Österreichischen Platz wieder Gratis-Trainings an.
1,90 Meter. So groß ist Dijana Hammans, wenn sie ihre Rollschuhe anzieht. Die sind fliederfarben und haben Rollen, die leuchten. Fährt sie mit denen durch die Stadt, fangen die Menschen an zu strahlen – und Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel die ältere Dame, irgendwo zwischen 70 und 80, die Dijana Hammans im inzwischen geschlossenen Popup-Space 1a Lage auf der unteren Königstraße beim Rollern zusah. „Irgendwann bin ich rausgegangen und habe ein Gespräch angefangen“, erzählt die 44-jährige Rollschuh-Enthusiastin. „Da hat sich herausgestellt: Die Dame war früher eine richtig erfolgreiche Rollkunstfahrerin.“