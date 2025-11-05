In nicht mal mehr vier Wochen ist der erste Advent. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird gerade der Wintertraum aufgebaut – bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen.

Rollschuhfahren und Weihnachten haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Doch inzwischen wird schon zum dritten Mal am Stuttgarter Schlossplatz keine Eis-, sondern eine Rollschuhbahn aufgebaut. Wintertraum heißt die adventliche Bespielung der Planie durch das Betreiber-Duo Henny Stamer und Stefan Kinzler, es gibt sie seit 1999.

Früher zogen hier Schlittschuhläufer übers Eis, seit der Energiekrise 2022 rollt man eben. Spaß macht beides. Gerade ist der Wintertraum mit Rollschuhbahn, Glühweinständen und Würstlebuden noch im Werden, am Mittwoch, 19. November, ist Eröffnung.

Preise für die Rollschuhbahn (Leihgebühr für die Rollschuhe ist enthalten):

Kinder unter sechs Jahre: 6Euro

Kinder zwischen sechs und zehn Jahren: 10 Euro

Schüler, Studenten, Azubis: 10 Euro

Erwachsene: 15 Euro

Erwachsener plus Kind: 22 Euro

Seniorinnen und Senioren: 6 Euro

Begleitperson ohne Rollschuhe: 3 Euro

Bis zum 6. Januar hat die Rollschuhbahn täglich von 11 bis 22.30 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 21.30 Uhr. Rollern darf man in der Zeit so lange wie die Füße mitmachen.

Übrigens: Vom 19. November bis 6. Januar dreht sich auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses auch wieder das Riesenrad. Wenn man dann auf den Schlossplatz hinunterschaut, wird der aber in dieser Weihnachtszeit ein bisschen dunkler sein: Die Glanzlichter mit ihren Lichtskulpturen werden eingespart.