In nicht mal mehr vier Wochen ist der erste Advent. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird gerade der Wintertraum aufgebaut – bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen.
Rollschuhfahren und Weihnachten haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Doch inzwischen wird schon zum dritten Mal am Stuttgarter Schlossplatz keine Eis-, sondern eine Rollschuhbahn aufgebaut. Wintertraum heißt die adventliche Bespielung der Planie durch das Betreiber-Duo Henny Stamer und Stefan Kinzler, es gibt sie seit 1999.