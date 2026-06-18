Rolling Stones im Neckarstadion: Vor 50 Jahren erlebte Stuttgart sein erstes großes Open-Air-Konzert

Am 19. Juni 1976 erlebt Stuttgart sein erstes Open-Air-Konzert im Neckarstadion. Der Weg dorthin ist steinig gewesen. Die Behörden schürten die Angst vor Chaos und sittlichem Verfall.
Vor 50 Jahren war nicht alles besser. In der Saison 1975/76 dümpelt der VfB Stuttgart in der 2. Liga Süd vor sich hin, und ins Neckarstadion verirren sich nur noch die leidensfähigsten Fans. Tiefpunkt ist die Heimpartie gegen den SSV Reutlingen vor 1200 Zuschauern, die mit 2:3 verloren geht. Von den karg besetzten Rängen ertönt ein Pfeifkonzert. Zu der sportlichen Tristesse gesellt sich die finanzielle Misere. Um die Miete für die anlässlich der WM 74 aufwendig modernisierte Sportarena einzusparen, erwägt der frisch gewählte VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder sogar, die Zweitligapartien künftig auf dem vereinseigenen Fußballplatz auszutragen. „Es wäre höchste Zeit, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was zum Nutzen der Bevölkerung und der Stadtkasse mit dem weiten leeren Rund des Neckarstadions angefangen werden könnte“, kommentiert die Stuttgarter Zeitung.