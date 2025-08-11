Rollentausch im Alter: Ex-Ortsvorsteher wird für seine demente Frau zum Hausmann

Manfred Waters aus Steinheim-Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) geht mit seiner Frau seit 60 Jahren durch dick und dünn, steht ihr auch bei ihrer Altersverwirrtheit zur Seite.

Im Ehegelübde sichern sich Brautpaare zu, sich in allen Tagen die Treue zu halten, auch in schlechten und bei Krankheiten. Ellen und Manfred Waters beherzigen dieses Gelöbnis, gehen seit ihrer standesamtlichen Trauung vor 60 Jahren durch dick und dünn. Dabei hat es das Schicksal speziell in den vergangenen Jahren nicht besonders gut mit den beiden gemeint.

Der frühere Ortsvorsteher des Steinheimer Ortsteils Kleinbottwar hat schon zwei Schlaganfälle erlitten, einen wuchtigen im Oktober 2020, einen kleineren drei Jahre später. Auch dank vieler Stunden Physiotherapie hat sich Manfred Waters wieder berappelt, zieht aber bis heute beim Gehen leicht das linke Bein nach. Trotzdem kümmert er sich um seine Frau, die an Demenz erkrankt ist. „Solange ich das leisten kann, kommt sie auch nicht in ein Pflegeheim. Das lässt meine Liebe zu ihr nicht zu, das hätte sie nicht verdient nach diesem aufopferungsvollen gemeinsamen Leben“, betont der 83-Jährige.

Manfred Waters (Mitte) wurde 2021 vom Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter die Bürgermedaille verliehen. Natürlich an seiner Seite: seine Frau Ellen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Das bedeutet jedoch auch, dass sein eigenes Leben im Alter eine einschneidende Veränderung genommen hat, er sich zunehmend in einer Rolle zurechtfinden musste, die es bis dahin im Hause Waters nicht gab: die des Hausmanns. Als Berufssoldat war er früher dienstlich viel auf Reisen und es gewohnt, dass die Mahlzeiten in der Truppen-Küche serviert wurden. Daheim schwang derweil Ellen Waters das Zepter. Sie arbeitete in Teilzeit in einem Modegeschäft, war darüber hinaus für Abwasch, Bügeln, Kochen und die Erziehung der beiden Töchter Gabriele und Nicole zuständig. Außerdem fungierte Ellen Waters als eine Art persönliche Assistentin und wandelnder Terminkalender ihres Mannes. Doch damit war es vorbei, als sich bei der gebürtigen Niederländerin die Altersverwirrtheit immer stärker bemerkbar machte. Fortan führte der Hauptmann Manfred Waters auch am Herd das Regiment.

Dabei hatte er, überspitzt formuliert, zuvor außer Kaffee nie etwas zubereitet. Doch der gebürtige Rheinländer wusste sich zu helfen. „Ich schaue mir mittags Kochsendungen im Fernsehen an“, sagt er. Außerdem mache er sich im Internet schlau. „Was ich koche, schmeckt meiner Frau“, sagt er. „Muss es aber auch. Es wird ja gegessen, was auf den Tisch kommt“, fügt er lachend hinzu. „Eine Waschmaschine kann ich inzwischen auch anschmeißen“, sagt der einstige Vorsitzende der CDU-Fraktion im Steinheimer Gemeinderat.

Dabei hatte er gedacht, das Schlimmste längst überstanden zu haben. Ellen Waters war 2014 an Darmkrebs erkrankt. Sie kämpfte sich durch die Chemotherapie, überstand schwierige Operationen, ließ die Bestrahlungen über sich ergehen. Auch hier stand Manfred Waters gemeinsam mit den beiden Töchtern an der Seite seiner Frau. Nach eineinhalb Jahren war Ellen Waters genesen.

Der Hausarzt der Familie vermute, dass die Altersverwirrtheit seiner Frau durch die Narkosen bei den Operationen befeuert worden sein könnte, sagt Manfred Waters. Jedenfalls nahm die Vergesslichkeit bei Ellen Waters zu. Dass dahinter mehr als nur eine typische Alterserscheinung stecken könnte, sei den beiden Töchtern bei einem Ausflug mit seiner Frau aufgefallen, berichtet Manfred Waters. „Ich selbst hatte das gar nicht mitbekommen. Seit zwei Jahren ist es jetzt aber ganz massiv“, sagt er.

Das war auch der Zeitpunkt, als er sich mit einem mobilen Pflegedienst Unterstützung ins Haus geholt hat. Zum 5. August ist eine Fachkraft bei dem Ehepaar eingezogen, die rund um die Uhr für die 82-jährige Ellen Waters und ihren Mann da ist. Die Vorstellung sei nicht leicht gewesen, immer eine fremde Person um sich herum zu haben, betont Manfred Waters. „Aber jeder sagt: das braucht ihr. Und es lässt sich gut an.“

Der Umgang kann anstrengend sein

Der frühere Ortsvorsteher streicht überdies hervor, dass ihm seine Töchter einiges abnehmen. Und er macht keinen Hehl daraus, dass es anstrengend sein kann, mit den für demente Menschen typischen Anwandlungen und Verhaltensweisen zurechtzukommen.

Als Besucher merkt man zunächst nicht, dass Ellen Waters krank ist. Warmherzig empfängt sie die Gäste, erkundigt sich nach dem Befinden. Und sie und ihr Mann wirken wie Seelenverwandte. Die beiden haben sich am 9. Dezember 1962 im niederländischen Venlo gleich hinter der deutschen Grenze bei einer Tanzveranstaltung kennen gelernt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Manfred Waters. Am 2. August 1965 erfolgte die standesamtliche Trauung. Nach beruflich bedingten Wanderjahren quer durch die Republik wurden die Eheleute 1976 in Kleinbottwar sesshaft, bauten hier 1982 ein eigenes Häusle.

Manfred Waters war bis zu seiner Pensionierung für den Militärischen Abschirmdienst tätig, engagierte sich ehrenamtlich in vielfacher Weise, unter anderem als Ortsvorsteher und im Gemeinderat. Seine Frau Ellen machte sich in Kleinbottwar ebenfalls einen Namen, wirkte zum Beispiel als Vorsitzende bei den Landfrauen und im Krankenpflegeverein. Mit ihrem Mann etablierte sie auch den Martinsumzug im Ort.

Wie kaum bei einem anderen Paar kann man wohl sagen, dass das Paar tatsächlich in guten wie in schlechten Zeiten zueinander gehalten hat – und weiter hält. „Ohne meine Ellen wäre mir vieles nicht möglich gewesen, in meiner beruflichen Laufbahn mit circa fünf Jahren Abwesenheiten, später mein politische Engagement, das teilweise auch fast als Vollzeitbeschäftigung bewertet werden kann“, sagt Manfred Waters.