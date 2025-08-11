Rollentausch im Alter: Ex-Ortsvorsteher wird für seine demente Frau zum Hausmann

Manfred Waters aus Steinheim-Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) geht mit seiner Frau seit 60 Jahren durch dick und dünn, steht ihr auch bei ihrer Altersverwirrtheit zur Seite.
Im Ehegelübde sichern sich Brautpaare zu, sich in allen Tagen die Treue zu halten, auch in schlechten und bei Krankheiten. Ellen und Manfred Waters beherzigen dieses Gelöbnis, gehen seit ihrer standesamtlichen Trauung vor 60 Jahren durch dick und dünn. Dabei hat es das Schicksal speziell in den vergangenen Jahren nicht besonders gut mit den beiden gemeint.