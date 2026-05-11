Michael Pennington ist tot. Der britische Schauspieler starb mit 82 Jahren. Obwohl er aufs Theater spezialisiert war, wurde er immer wieder auf eine kleine Rolle in "Star Wars" angesprochen. Außerdem spielte er neben Anthony Hopkins und Meryl Streep.

Michael Pennington ist tot. Der englische Schauspieler starb im Alter von 82 Jahren. Das gab die britische Zeitung "The Telegraph" mit einem Nachruf auf den Darsteller bekannt. Das genaue Todesdatum des Mimen nannte die Zeitung nicht, genauso wenig wie eine Todesursache.

Michael Pennington war vor allem für seine Theaterarbeit bekannt, auf und jenseits der Bühne. So gründete er die English Shakespeare Company und schrieb mehrere Bücher über den großen Schriftsteller. Im Theater trat er oft an der Seite von Judi Dench (91) auf.

Michael Pennington: Shakespeare-Experte und "Star Wars"-Darsteller

Im Kino debütierte Michael Pennington nach einer Reihe von TV-Rollen dann auch in einer Shakespeare-Verfilmung. 1969 spielte er in einer "Hamlet"-Adaption den Laertes, unter anderem neben Anthony Hopkins (88).

Sein bekanntester Filmauftritt ist aber eine kleine Rolle im "Star Wars"-Universum. In "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" verkörperte er 1983 Moff Jerjerrod, den Kommandanten des zweiten Todessterns. Im dritten Teil der ersten Sternenkrieger-Trilogie trifft er auf Darth Vader, der sich über den Fortschritt des Bau der Raumstation informiert. Jerjerrod verspricht, die Anstrengungen zu verdoppeln. In einer Szene schnürt ihm Darth Vader mit telepathischen Kräften den Hals zu.

Für die Special Edition des zweiten Teils "Das Imperium schlägt zurück", die im Jahr 1997 veröffentlicht wurde, taucht Michael Pennington in Form von Archivmaterial wieder auf.

Neben "eiserner Lady" Meryl Streep

Michael Pennington wurde von "Star Wars"-Fans immer wieder auf seinen Auftritt als Moff Jerjerrod angesprochen, wie er einmal sagte. Ansonsten machte er sich auf der Leinwand rar. Einer seiner seltenen Ausflüge markierte 2005 der Horror-Film "Fragile" mit "Ally McBeal"-Star Calista Flockhart (61).

2011 folgte dann ein Film, auf den Michael Pennington laut eigener Aussage ebenfalls oft angesprochen wurde. In "Die Eiserne Lady" spielte er neben Meryl Streep (76) den Labour-Politiker Michael Foot. Der war in Großbritannien Oppositionsführer während der Regierung von Margaret Thatcher, die Meryl Streep verkörperte.

Michael Pennington war von 1964 bis 1967 mit der Schauspielerin Katharina Barker verheiratet. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor.