Michael Pennington ist tot. Der britische Schauspieler starb mit 82 Jahren. Obwohl er aufs Theater spezialisiert war, wurde er immer wieder auf eine kleine Rolle in "Star Wars" angesprochen. Außerdem spielte er neben Anthony Hopkins und Meryl Streep.
Michael Pennington ist tot. Der englische Schauspieler starb im Alter von 82 Jahren. Das gab die britische Zeitung "The Telegraph" mit einem Nachruf auf den Darsteller bekannt. Das genaue Todesdatum des Mimen nannte die Zeitung nicht, genauso wenig wie eine Todesursache.