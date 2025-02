Tony Roberts (1939-2025) ist tot. Der Schauspieler starb am vergangenen Freitag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Manhattan und damit in seiner Heimatstadt New York City. Wie seine Tochter Nicole Burley gemäß "New York Times" bekanntgab, ist die Todesursache Komplikationen nach einer Lungenkrebserkrankung.

Rollen an der Seite von Woody Allen

Tony Roberts hatte zum einen eine lange Broadway-Karriere, in der er auch zweimal für den Tony, ein US-amerikanischer Theater- und Musicalpreis, nominiert wurde. Dabei wurde er 1968 als Bester Darsteller in einem Musical für "How Now, Dow Jones" und 1969 als Hauptdarsteller in einem Theaterstück für Woody Allens "Play It Again, Sam" gewürdigt.

Zum anderen ergatterte Roberts mehrere Rollen in Filmen von Autor und Regisseur Woody Allen (89). Dazu gehören "Mach's noch einmal, Sam" nach dem gleichnamigen Theaterstück, "Der Stadtneurotiker", "Stardust Memories", "Eine Sommernachts-Sexkomödie" und "Hannah und ihre Schwestern", in denen Allen auch jeweils mitspielte. Roberts verkörperte meist den besten Freund von Woody Allens Figur. Später trat der Schauspieler in Serien wie "Law & Order" oder "Mord ist ihr Hobby" auf. 2017 sah man Roberts noch in einer TV-Neuverfilmung von "Dirty Dancing".