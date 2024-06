Rolf Sutter, der Spezialist für Wappen: Löwen und Einhörner

1 Eine Autorität in der Heraldik: Rolf Sutter Foto: /Ines Rudel

Warum haben wir unsere Wappenkultur mittelalterlichen Schlachtenbummlernzu verdanken? Wieso sollte in keinem Wappen Gelb neben Weiß stehen? Und darf heute jede beliebige Familie ihr eigenes Wappen führen? Eine Reise mit Rolf Sutter in die Tiefen der Heraldik.











Link kopiert



Löwen, die einen anblecken, fürchterliche Drachen, jungfrauenbetörende Einhörner, ehrliebende Hermeline oder ein einfacher Rettich. Wappen sind gespickt mit Sinnbildern – nicht immer voll tiefer Bedeutung. Früher Zeichen von Rittern, Fürsten, Päpsten, hat heute jeder Kreisliga-Club sein Wappen. Will ein Makler sich einen weltläufigen Touch geben, ein Anwalt recht honorig wirken: So ein Wappen macht was her.