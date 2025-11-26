Roland Trettl und Miriam Höller : Paar verrät Weihnachtspläne

Seit ihrem öffentlichen Liebes-Outing zeigen sich Miriam Höller und Roland Trettl entspannt und verliebt. Nun geben sie Einblicke in ihre Pläne für die kommenden Feiertage - und die führen eindeutig in wärmere Gefilde.
Moderatorin und Model Miriam Höller (38) und Moderator und Koch Roland Trettl (54) machten ihre Beziehung Ende Januar 2025 öffentlich. In den vergangenen Monaten zeigten beide immer wieder, wie gefestigt ihre Liebe ist. Nun schmieden sie auch gemeinsame Pläne für Weihnachten und Silvester.