Roland Trettl und Miriam Höller : Paar verrät Weihnachtspläne

Seit ihrem öffentlichen Liebes-Outing zeigen sich Miriam Höller und Roland Trettl entspannt und verliebt. Nun geben sie Einblicke in ihre Pläne für die kommenden Feiertage - und die führen eindeutig in wärmere Gefilde.

Moderatorin und Model Miriam Höller (38) und Moderator und Koch Roland Trettl (54) machten ihre Beziehung Ende Januar 2025 öffentlich. In den vergangenen Monaten zeigten beide immer wieder, wie gefestigt ihre Liebe ist. Nun schmieden sie auch gemeinsame Pläne für Weihnachten und Silvester.

Nachdem es zuvor monatelang Gerüchte um den TV-Koch und die Ex-Stuntfrau und ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin gegeben hatte, bestätigten beide via Social Media im Januar ihre Liebe. "True!!", schrieb Trettl zu einem gemeinsamen Instagram-Foto. Höller teilte ebenfalls ein gemeinsames Selfie auf ihrem Account und schrieb zu dem etwas verwackelten Foto: "Leben, du überraschst mich immer wieder."

Roland Trettl hatte sich 2023 von seiner langjährigen Frau Daniela getrennt. Das Paar war zwölf Jahre verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Miriam Höller war ab 2010 mit dem Kunstflugpiloten Hannes Arch (1967-2016) liiert. Er starb 2016 bei einem Absturz mit einem Helikopter.

Liebesbekundungen zum Geburtstag

Nach ihrem Liebes-Outing zeigten sich beide offen mit ihrem Glück. Am 27. Juni gratulierte Trettl seiner Partnerin etwa via Social Media zum Geburtstag und postete ein Pärchenfoto mit den Worten "Happy Birthday, Schönste". Höller widmete Trettl zu dessen 54. Geburtstag am 3. Juli einen liebevollen Instagram-Post. Zu verliebten Pärchenbildern schrieb sie: "Die Leute sagen, du seist Amor, weil du schon unzählige Menschen in deiner Dating-Show zusammengebracht hast. Anfangs habe ich das belächelt. Doch fernab von TV und Bühne hast du diesen Namen für mich wirklich verdient." Und weiter: "Unerwartet und zielgenau hat mich dein eigener goldener Pfeil getroffen", blickte Höller auf den Anfang der Beziehung zurück. "Seitdem lerne ich durch dich, was Vertrauen wirklich bedeutet. Du bist ein wundervoller Mensch und ein echtes Geschenk in meinem Leben."

Debüt auf dem roten Teppich

Beim Fernsehpreis Anfang September schritten sie dann Arm in Arm über den Red Carpet. "Es ist unser erster gemeinsamer Auftritt, unser erster roter Teppich zusammen", bestätigte Höller das Pärchendebüt an dem Abend im Interview mit spot on news. "Wir sind glücklich", schwärmte Trettl über die Beziehung. "Wenn es so bleibt, ist alles gut. Der Plan ist, in der Gegenwart zu leben und nicht zu weit nach vorne zu blicken und den Moment zu genießen."

Ihre Pläne zu Weihnachten und Silvester

Ein zweiter Auftritt auf dem roten Teppich folgte Mitte November bei der Bambi-Verleihung. Dort erzählte das Paar, wie es die Feiertage verbringen möchte. "Auf jeden Fall" werden sie Weihnachten zusammen feiern, sagte Höller im Gespräch mit spot on news. "Wahrscheinlich verbringen wir die Feiertage in der Sonne", bestätigte Trettl. Der genaue Ort stehe noch nicht fest. "Schnee wird es wohl nicht geben, aber kuschelig wird es trotzdem - wir können auch in der Sonne kuscheln."

Auch den Jahreswechsel wolle das Paar "definitiv in der Sonne" verbringen, erklärte Höller. "Wir lieben die Sonne mehr als die Kälte." Trettl gab zudem einen Ausblick auf seinen Start ins neue Jahr - ein Jahr, das für ihn ohne eine gewohnte Konstante beginnen wird. Im Oktober wurde bekannt, dass die Kuppelshow "First Dates - Ein Tisch für Zwei" zum Ende des Jahres eine Drehpause einlegt. Trotzdem mache er sich keine Sorgen: Ihm werde "auch ohne 'First Dates'-Dreharbeiten einiges einfallen". Auf ein paar Monate Pause freue er sich ohnehin. Und den Fans gab er eine Zusage: "Solange es da draußen Single-Menschen gibt, wird es 'First Dates' auch geben."