Roland Kaiser: Open-Air-Tour: Zusatzkonzerte und Kaisermania-Vorverkauf

1 Roland Kaiser lädt im Sommer 2025 wieder zur "Kaisermania" und einer Open-Air-Tour ein. Foto: Frank Embacher

Roland Kaiser geht 2025 auf große Open-Air-Tour. Aufgrund des großen Interesses an den Konzerten wird der Schlagersänger in fünf weiteren Städten Halt machen, wie er jetzt bekannt gegeben hat.











Der Schlagersänger Roland Kaiser (72) wird bei seiner Open-Air-Tour im Sommer 2025 fünf weitere Städte bespielen. Neu im Konzertplan stehen laut einer Pressemitteilung am 27. Juni das Emsland Open Air in Meppen, am 28. Juni der SparkassenPark in Mönchengladbach und am 10. Juli der Domplatz in Fulda. Erstmals wird Kaiser zudem das Sachs-Stadion in Schweinfurt besuchen, am 11. Juli macht er hier Halt. Auch die österreichischen Fans können sich auf den Schlagersänger freuen: Am 15. Juli kommt er auf die Seebühne in Mörbisch.