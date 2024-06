Roland Kaiser in Erfurt: Neben dem Papst im Goldenen Buch

1 Roland Kaiser (re.) mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und dem Goldenen Buch der Stadt Foto: imago/pictureteam

Auf seiner großen Jubiläums-Tournee macht Schlagerstar Roland Kaiser am heutigen 28. Juni in Erfurt Station. Vorher trug er sich noch ins Goldene Buch der Stadt ein - und beteuerte, dass er noch lange nicht ans Aufhören denke.











Link kopiert



Unter dem Motto "50 Jahre - 50 Hits" ist Schlager-Ikone Roland Kaiser (72) derzeit auf seiner großen Tournee zum 50. Bühnenjubiläum unterwegs. Am heutigen Abend wird er das Feuerwerk seiner größten Hits auf dem Domplatz der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt abfeuern. Zuvor lud ihn noch der Erfurter Obermeister Andreas Bausewein (51, SPD) in den Festsaal des Rathauses ein, wo sich der Sänger in das Goldene Buch der Stadt eintrug.