Roland Emmerich über seine neue Serie: „Die Römer waren offen gegenüber allen möglichen sexuellen Praktiken“

1 Roland Emmerich Foto: dpa/Sven Hoppe

Roland Emmerich hat eine Monumental-Serie, „Those About to Die“, gedreht – inklusive historischem Wagenrennen, Gladiatoren-Show und queeren Elementen. Er schwärmt vom offenen alten Rom – und von der Zusammenarbeit mit Anthony Hopkins.











Roland Emmerich wurde bekannt durch Katastrophenfilme wie „Independence Day“ oder auch „The Day After Tomorrow“. Gemeinsam mit Marco Kreuzpaintner präsentiert der gebürtige Stuttgarter nun die pompöse Monumental-Serie „Those About to Die“ . Mit einem Budget von 150 Millionen Dollar gehört der Zehnteiler mit Anthony Hopkins zur teuersten unabhängig produzierten europäischen Serie aller Zeiten.