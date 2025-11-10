Roland Emmerich: Der König der Katastrophe wird 70

Roland Emmerich ließ in seinen nunmehr 70 Jahren schon auf diverse Weise die Menschheit fast untergehen. Zuletzt musste er aber selbst eine Katastrophe hinnehmen.
Ein englischer Mistkerl wird im Unabhängigkeitskrieg mit der amerikanischen Flagge zur Strecke gebracht, der Präsident der USA steigt - natürlich zum Unabhängigkeitstag - in einen Kampfjet, um eine Alien-Invasion zu verhindern. Wenn ein Film vor US-Patriotismus nur so strotzt, stehen die Chancen gut, dass ein Mann aus dem Schwabenländle dafür verantwortlich ist: Roland Emmerich (70).