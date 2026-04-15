Öko-Killer? Warum KI für die Umwelt extrem belastend ist

Der ökologische Fußabdruck Künstlicher Intelligenz geht weit über Stromverbrauch hinaus. Erstmals wurden Umweltfaktoren entlang ihres gesamten Lebenszyklus erfasst – mit teils erschreckenden Ergebnissen.
Künstliche Intelligenz verursacht laut einer Untersuchung deutlich mehr und vielfältigere Umweltschäden als bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Wissenschaftlerin Sophia Falk in ihrer aktuellen Doktorarbeit. So könne das Training eines großen KI-Modells mehrere hundert Millionen Liter Wasser verbrauchen, wie Falk erklärt.