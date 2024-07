Rohstoffe: Scholz in Belgrad: Lithium-Abkommen mit Serbien

3 Dem Besuch des Kanzlers wird in Serbien große Bedeutung beigemessen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Eskortiert von zwei serbischen Kampfjets fliegt Kanzler Scholz in Belgrad ein. Bei seinem Besuch geht es um ein Projekt, das für beide Seiten von großer Bedeutung ist - aber auch hoch umstritten.











Belgrad - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Freitag eine EU-Partnerschaft mit Serbien zum Abbau des für Elektroautos so wichtigen Lithiums mit ins Leben rufen. Bei seinem Besuch in Belgrad wird er zusammen mit Präsident Aleksandar Vucic und dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maros Sefcovic, an der Unterzeichnung eines Abkommens teilnehmen, das eine umweltverträgliche Förderung des wertvollen Leichtmetalls im Jadar-Tal ermöglichen soll. Dort schlummert eine der größten europäischen Reserven des weltweit äußerst knappen und begehrten Rohstoffs, der für die Herstellung von Batterien unersetzlich ist.