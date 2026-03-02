Rohstoffe: Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an

Im Nahen Osten eskaliert der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Das trifft auch den internationalen Ölhandel.
New York/London - Die Ölpreise haben nach der Eskalation im Nahen Osten am Wochenende wie erwartet deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April verteuerte sich in den ersten Handelsminuten um 14 Prozent und kostete mit 82,37 Dollar so viel wie seit Januar 2025 nicht mehr. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte prozentual ebenfalls zweistellig zu.