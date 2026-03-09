Rohstoffe: Ölpreis schießt über Marke von 100 US-Dollar

Der Preis für Brent-Öl springt über 100 Dollar. Und beim Iran-Krieg ist kein Ende in Sicht. Auch der Transit von Öl und Gas durch die wichtige Straße von Hormus liegt weiter praktisch still.
New York/London - Der Ölpreis ist infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf über 100 US-Dollar angestiegen. Der Preis für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent stieg zeitweise um knapp 19 Prozent auf fast 110 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Unmittelbar zuvor war zum Handelsbeginn in Chicago die in den USA bestimmende Sorte West Texas Intermediate (WTI) über die Marke von 100 Dollar gesprungen - ein Preisniveau, das es zuletzt 2022 gegeben hatte.