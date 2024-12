Rohstoffe in der Ukraine: Europa würde wieder abhängig von Diktator Putin

Sollte die Ukraine für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine in einem Friedensvertrag vorläufig ein Fünftel des Landes an Russland abtreten, würde Europa erneut abhängig von Diktator Putin: besonders die strategisch wichtigen Seltenen Erden und Kohlenwasserstoff fielen ihm in die Hand.

Ende November zog der ukrainische Präsident Wolodomir Selenskyj erstmals in einem Interview mit dem TV-Sender Sky News in Erwägung, bei Friedensverhandlungen mit Russland bis zu einem Fünftel des Landes, die derzeit russisch besetzten Gebiete, zeitweise an Russland abzutreten. Von vielen Medien und Politikern wurde dabei offenbar überhört, dass Selenskyj dafür voraussetzte, dass die Ukraine vor der Unterzeichnung eines derartigen Vertrages Mitglied der Nato werden müsse: „Wenn wir die heiße Phase des Krieges beenden wollen, müssen wir die ukrainischen Gebiete, die wir kontrollieren, unter den Schutz der Nato stellen. […] Wir müssen es schnell machen. Und dann können wir die besetzten Gebiete auf diplomatischem Wege zurückerlangen.“ Allerdings müsse die Einladung zur Nato-Mitgliedschaft für die gesamte Ukraine gelten. „Man kann nicht nur einem Teil eines Landes eine Einladung aussprechen.“

Die Ukraine zieht damit Konsequenzen aus ihren Erfahrungen, dass der Westen die 1994 im Budapester Memorandum zugesicherten Sicherheitsgarantien für die Ukraine nie übernahm. Diese waren Voraussetzung für die Übergabe der ukrainischen Atomwaffen an Russland. Die Ukraine besaß damals das drittgrößte Arsenal der Welt. Der russische Diktator Wladimir Putin dürfte vor allem aus einem Grund an dem gerade von ihm besetzten Teil der Ukraine interessiert sein: Hier schlummern in der Erde ungeahnte Mengen von Rohstoffen, gerade künftig strategisch immer wichtiger werdende Vorkommen Seltener Erden.

Welche Seltenen Erden kommen in der Ukraine vor?

Vor allem im „ukrainischen Schild“, einer geologischen Formation, die sich vom Westen des Landes über dessen Zentrum bis in den Süden und Südwesten des Landes erstreckt, haben Wissenschaftler umfangreiche Vorkommen Seltener Erden und Metalle nachgewiesen: Aluminium, Beryllium, Germanium, Gold, Kupfer, Lithium, Molybdän, Nickel, Niob, Platin, Scandium, andere Seltenerdmetalle, Tantal und Uran.

Warum sind diese Vorkommen wichtig?

Dysprosium, Erbium, Neodym und Yttrium werden für die Herstellung von Lasern benötigt. Lanthan für Röntgenfilme, Lutetium in der medizinischen Diagnostik, Promethium in der medizinischen Bestrahlungstherapie, Ytterbium für den Bau von Solarzellen. Lithium wird überwiegende für Lithium-Ionen-Akkumulatoren verwendet, die in Smartphones, Laptops und Tablets, in Elektrofahrzeugen, Akkuwerkzeugen und Powerbänken sowie großen Energiespeichern verbaut werden. Zudem werden Lithiumsalze in der medizinischen Therapie verwendet.

Begehrte Seltene Erden Foto: Krause

Wie groß sind die Rohstoffvorkommen in der Ukraine?

Die Politikwissenschaftler Robert Muggah und Vadim Dryganov von der kanadischen Denkfabrik SecDevGroup vermuten in einem Aufsatz aus dem April 2022, das auch der Ressourcenreichtum der Ukraine Motiv für Putins Angriffskrieg ist. Insgesamt wird international der ukrainische Rohstoffreichtum allein in den derzeit von Russland besetzten Gebieten auf 11,74 Billionen Euro geschätzt. Insgesamt sind von den in der gesamten Ukraine vermuteten 20 000 Lagerstätten erst 7800 erforscht. Außer 33 Prozent der Vorkommen an Seltenen Erden kontrolliere Russland derzeit 80 Prozent der Offshore-Kohlenwasserstoffvorkommen. 63 Prozent der ukrainischen Kohleressourcen, 42 Prozent der Metallerze, 20 Prozent des Erdgases und 11 Prozent des Erdöls.

Warum ist Lithium wichtig?

Die nachgewiesenen Reserven und prognostizierten Ressourcen an Lithium sind nach Einschätzung internationaler Wissenschaftler möglicherweise die reichsten in Europa. Sie decken demnach nicht nur den Bedarf der Ukraine, sondern auch Europas. Etwa zwei Drittel des im Land vermuteten und bereits erforschten Lithium-Vorkommen befinden sich aktuell unter russischer Kontrolle.

Welche Folgen könnten abgetretene Gebiete für Europa haben?

Putin dürfte vor allem treiben, durch die an in einem Friedensvertrag abgetretenen, heute besetzten Gebiete Europa erneut von dann russisch ausgebeuteten Rohstoffen abhängig zu machen. Dem will Selenskyj entgegentreten, in dem er auf eine von Politikwissenschaftlern „DDR-Modell“ genannte Lösung anbietet. Er tritt ein Fünftel seines Landes zunächst ab, gibt sie verfassungs- und völkerrechtlich aber nicht als ukrainisches Staatsgebiet auf, sondern hofft darauf, die Ukraine irgendwann wieder einmal diplomatisch wiederzuvereinigen. Vorausgesetzt, sein Land wird Mitglied der Nato.