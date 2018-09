Rohrbruch in Stuttgart-Nord 500 Haushalte ohne Leitungswasser am Morgen

Von sma 12. September 2018 - 09:01 Uhr

Der Wasserhahn war in den betroffenen Haushalten in den frühen Morgenstunden versiegt. Foto: dpa

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs an der Birkenwaldstraße in Stuttgart-Nord mussten am Mittwochmorgen 500 Haushalte zeitweise ohne Wasser auskommen, manche sind noch immer betroffen. Der Verkehr wird während der Reparaturen umgeleitet.

Stuttgart - In den frühen Morgenstunden ist es am Mittwoch im Stuttgarter Norden zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Wegen der ungünstigen Lage der Schadensstelle an der Birkenwaldstraße auf Höhe der Haltestelle Postdörfle mussten am Morgen zeitweise bis zu 500 Haushalte in der Birkenwald-, Relenberg- und Wiederholdstraße ohne Wasser auskommen.

Gegen 3.45 Uhr konnte die Netze BW die kaputte, 15 Zentimeter dicke Leitung abstellen und mit der Fehlersuche beginnen. Laut dem Netzbetreiber habe durch die Nutzung benachbarter Leitungen die Versorgung für die meisten Haushalte rasch wiederhergestellt werden können. Aktuell seien aber noch immer 60 Haushalte in der Birkenwaldstraße ohne Wasser. Für sie stellt die Netze BW Mineralwasser bereit. Der eigentliche Rohrbruch wird zur Zeit lokalisiert und voraussichtlich im Laufe des Tages repariert.

Birkenwalstraße in beide Richtungen gesperrt

Im Bereich der Bauarbeiten ist die Birkenwaldstraße derzeit noch in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Türlen- und Panoramastraße umgeleitet. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch nicht absehbar. Die Buslinie 44 wird umgeleitet und das weitere Vorgehen werde mit den städtischen Ämtern abgestimmt.