Rohr verhindert Weiterfahrt: „Das ist unmöglich“ – Erdgasleitung blockiert Radweg

Ein Rohr verhindert an einem Pleidelsheimer Radweg (Kreis Ludwigsburg) die Straßenquerung. Radler sind genervt, die Rathauschefin sorgt sich um die Sicherheit. Nun gibt es eine Lösung.
Auf dem Radweg zwischen Benningen und Pleidelsheim haben sich zuletzt teils haarsträubende Szenen abgespielt. An der Stelle, wo die Landesstraße 1129 zwischen Pleidelsheim und Freiberg überquert werden muss, versuchten Radler verzweifelt und fluchend, ihre Bikes über ein dickes Rohr zu wuchten. „Das ist ja unmöglich“, schimpfte ein Mann zum Beispiel am Montag, als er es endlich auf die andere Straßenseite geschafft hatte. Andere schüttelten ungläubig den Kopf, dass sie eine solche Barriere überwinden sollten.