Rohan Dennis: Ehefrau totgefahren: Bewährungsstrafe für Ex-Radprofi

Nach bundesweiten Razzien „Königreich Deutschland“ verboten – Gründer in U-Haft

Seit mehr als zehn Jahren steht Peter Fitzek an der Spitze eines Fantasiestaates, der sich „Königreich Deutschland“ nennt. Nach Razzien, unter anderem auch in Baden-Württemberg, ist der sogenannte „Oberste Souverän“ der Gruppe in Untersuchungshaft.