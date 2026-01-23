Der Spielwarenhändler Rofu hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Das betrifft auch die Filiale in Weinstadt. Was die finanzielle Schieflage für die Kunden bedeutet.
Seit mehr als vier Jahrzehnten hat sich die Firma Rofu mit Spielwaren und Baby-Artikeln am Markt etabliert. Im Sortiment hat der Händler beliebte Marken wie etwa Playmobil und Lego, aber auch Produkte von Ravensburger, Simba oder Besttoy sind in den Filialen erhältlich. Jetzt ist das Unternehmen mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach (Rheinland-Pfalz) in finanzielle Schwierigkeiten geraten und meldete Insolvenz in Eigenverwaltung an.