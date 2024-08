Ludwigsburg und der Kaffee sind schon lange eng miteinander verbunden. Stichwort Franck. Zwar hat die Caro-Kaffee-Manufaktur am Bahnhof inzwischen geschlossen. Drumherum wird natürlich weiter Kaffee geröstet – in Ludwigsburg und im ganzen Landkreis.

Kibata, Hohenhaslach

Bei Kibata wird fast täglich frisch geröstet. Foto: Simon Granville

In der Kibata Espressomanufaktur in Hohenhaslach dreht sich seit rund 15 Jahren alles um die Bohne. Geröstet wird fast täglich – und zwar manuell. Am Ende landet das Produkt auch im eigenen Espressoladen in Stuttgart.

Lesen Sie auch

Kibata Espressomanufaktur, Freudentaler Str. 22, Sachsenheim-Hohenhaslach

Espressoladen Stuttgart, Sophienstraße 20, 70178 Stuttgart

Unsere Empfehlung für Sie Espressomanufaktur in Hohenhaslach Hier dreht sich alles um guten Kaffee In der Kibata Espressomanufaktur in Hohenhaslach dreht sich seit rund 14 Jahren alles um die Bohne. Seit Corona hat sich die Nachfrage nach dem Kaffee fast verdoppelt. Aber was macht den Kaffee so besonders?

Pílu, Ludwigsburg

Sebastiano Pílu ist Barista aus Leidenschaft. Foto: Simon Granville

Im Frühjahr 2024 hat der Kaffeeröster Sebastiano Pílu sein Ladengeschäft mit italienischem Caffè in der Ludwigsburger City eröffnet. Die Auswahl ist riesig. Etwa 35 Sorten reihen sich in den Regalen aneinander. Die Bohnen kommen unter anderem aus Costa Rica, Äthiopien, Guatemala, Burundi, Indien, Peru und Brasilien. Seine erste Röstmaschine bildet das Herzstück im neuen Laden, damit hatte er 2016 mit dem Kaffeerösten in Bittenfeld angefangen. Inzwischen röstet Sebastiano Pílu in Hegnach mit einer Maschine, die nicht nur fünf Kilo, sondern 15 Kilo Bohnen verarbeiten kann.

Caffè Pílu, Stadtkirchenplatz 4, Ludwigsburg

Unsere Empfehlung für Sie Kaffee genießen Caffè Pílu jetzt auch in Ludwigsburg In der Ludwigsburger Innenstadt hat Kaffeeröster Sebastiano Pílu ein Ladengeschäft mit Caffè eröffnet. Einen Namen hat er sich bereits im Remstal gemacht.

Glock, Erdmannhausen

Alexander Glock röstet Parzellenkaffee. Foto: /Werner Kuhnle

Die Bäckerei Glock in Erdmannhausen blickt auf eine mehr als 70-jährige Geschichte zurück. Vor rund zehn Jahren hat Alexander Glock so genannten Parzellenkaffee in sein Sortiment aufgenommen, den er selbst röstet.

Bäckerei Glock, Mittelstraße 8, Erdmannhausen

Röststüble Steinheim

Hiltrud Thiem (links) und Anja Prokasky wollen ihren Laden gerne weiterbetreiben. Foto: Avanti/Ralf Poller

Das Röststüble in Steinheim hat im Herbst 2020 eröffnet und Ende vergangenes Jahr wieder schließen müssen, da das Gebäude dem Steinheimer Rathaus-Neubau zum Opfer fällt. Seither sind die Rösterinnen Hiltrud Thiem und Anja Prokasky auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für ihren Laden. Röstkaffee haben sie leider derzeit keinen mehr auf Lager.

Unsere Empfehlung für Sie Röststüble Steinheim Einem duftenden Kaffeeladen droht das Aus Das Röststüble in Steinheim muss zum Jahresende schließen, weil das Gebäude abgerissen wird. Ein neues Domizil wird gesucht.

Rio, Pattonville

In der Manufaktur werden kompostier- und recycelbare Kaffeetüten aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet. Foto: Simon Granville

2020 eröffnete in Pattonville das Café Rio. Es gibt hausgemachte Kuchen, Waffeln, italienischem Speiseeis, Pinsa, Bier vom Fass, Cocktails, Maultaschen – und eben selbst und frisch gerösteten Kaffee.

Café Rio, John-F.Kennedy Allee 3, Remseck-Pattonville

Romero, Ludwigsburg

Jairo Romero kommt aus Honduras. Foto: Simon Granville

Kaffee ist seine Leidenschaft: Jairo Romero röstet in Freiberg am Neckar Bohnen aus seiner Heimat Honduras. Verkauft werden sie im Café in der Ludwigsburger Innenstadt.

Café Romero, Eberhardstraße 4, Ludwigsburg

Gregorio, Ludwigsburg

Die Bohnen werden in kleinen Chargen geröstet. Foto: Simon Granville

In der eigenen, kleinen Kaffeemanufaktur wird der Kaffee hergestellt. Arabica- und Robustabohnen werden in kleinen Chargen in einem traditionellen Trommelröster veredelt. Durch die geringe Hitze entfalten die Bohnen ihr volles, weiches Aroma.

Kaffeerösterei Gregorio, Körnerstraße 19, Ludwigsburg