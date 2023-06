6 Die Feuerwehr rückte an, um den brennenden Pizzaofen zu löschen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein brennender Pizzaofen hat in der Römergalerie in Leonberg einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. 100 Menschen müssen evakuiert werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen hat am Freitagnachmittag in der Leonberger Innenstadt an der Römergalerie für Aufsehen gesorgt. Um kurz nach 14.30 Uhr war dort ein Brand gemeldet worden war. Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts überhitzte in einer ansässigen Pizzeria ein Pizzaofen, der deshalb Feuer fing und außerdem eine starke Rauchentwicklung auslöste. Rund 100 Personen mussten evakuiert werden. Sieben Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, wurden aber nicht verletzt.