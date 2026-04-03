Römer und Germanen: Zeitreise in eine kriegerische Geschichte

Im Jahr 9. n. Chr. vernichteten germanische Krieger ein großes römisches Heer. Der Name des Generals gab der Schlacht ihren Namen: Varusschlacht. Doch die Geschichte von Römern und Germanen umfasste weit mehr als nur eine Schlacht. Begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise zurück in die Antike – nach Germanien.
Die legendäre Varusschlacht im Jahr 9. n. Chr. gehört zu den Gründungsmythen der Deutschen. Nach den Befreiungskriegen in den Jahren 1813 bis 1815 gegen den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte stieg „Hermann der Cherusker“ zum Volkshelden auf, der als Erster die Fesseln der Fremdherrschaft abgestreift hatte.