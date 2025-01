Rodeln auf der Schwäbischen Alb

Stuttgart - Während der Schnee in Stuttgart meist so schnell wieder verschwindet, wie er gekommen ist, hat sich die Schwäbische Alb zum Jahreswechsel 2024/25 zeitweise in ein Winter-Wunderland verwandelt. Vielerorts lagen schon bis zu 20 Zentimeter Schnee. Auch Stuttgarter zieht es an kalten Wochenenden auf die Alb. Ob zum Winterwandern, Schlittenfahren oder Langlaufen – im Biosphärengebiet gibt es vielfältige Möglichkeiten, Spaß im Schnee zu haben.

Winterwandern auf der Schwäbischen Alb

Wer auch im Winter gerne wandert und die verschneite Landschaft genießen möchte, der findet auf der schwäbischen Alb eine Vielzahl an Wegen, die auch bei Schnee begehbar sind. Der Tourismusverband Schwäbische Alb empfiehlt zwei Wanderwege bei Albstadt: „Der „Schneewalzer“ und das „Wintermärchen“ sind zwei Wanderungen entlang des Albtraufs. Die Wege sind auch bei Schnee und Eis gut begehbar“. Diese und weitere Winterwanderwege findet man auf der Website des Tourismusverbands Schwäbische Alb.

Ski und Langlauf auf der Alb

Auch zum Skifahren ist die Schwäbische Alb jedes Jahr ein beliebtes Ausflugsziel. Wer sich auf die Ski stellen möchte, der kann sich auf verschiedenen Loipen im Langlauf versuchen. Etliche Varianten stehen zur Verfügung. Eine Übersicht der Loipen ist auf der Website des Tourismusverbands Schwäbische Alb zu finden.

Rodeln in Holzelfingen (Alb)

Gerade mit Kindern ist Rodeln eine beliebte Beschäftigung. Auf der Schwäbischen Alb gibt es viele Hügel, die zum Schlittenfahren geeignet sind. Der Tourismusverband empfiehlt zum Beispiel den Rodelpark in der Wintersport Arena Holzelfingen (Kreis Reutlingen). „Auf der hügeligen Albhochfläche gibt es auch überall Rodelmöglichkeiten. Aber bitte nicht in Naturschutzgebieten“, heißt es vom Verband. Die Schneehöhe am Berg betrug dort zuletzt etwa 5 Zentimeter (Stand: 13. Januar 2025). Für Skifahrer und Liftbetrieb ist das zwar zu wenig - aber für Schlittenfahrer dafür um so besser. Sie haben dadurch freie Bahn.

Schneelage zum Schlittenfahren in Donnstetten

Wesentlich üppiger als in Holzelfingen präsentiert sich die Schneelage Mitte Januar 2025 in Römerstein-Donnstetten (ebenfalls Kreis Reutlingen). Jeweils 20 Zentimeter für Berg und Tal werden dort auf 800 bis 854 Meter Höhe ausgewiesen. Der Skilift ist aber meist nur an den Wochenenden in Betrieb. Auch im nahe gelegenen Wintersportgebiet Pfulb zeigen die Webcams eine zum Rodeln ausreichende Schneehöhe (Stand: 13. Januar 2025). Grünlich gefärbt sind dagegen die Hänge in Böhmenkirch-Treffelhausen oder in Wiesensteig (Kreis Göppingen).