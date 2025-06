Rod Stewart und Penny Lancaster: Romantischer Trip zum Hochzeitstag

1 Penny Lancaster und Rod Stewart haben vor 18 Jahren in Italien geheiratet. Foto: James Shaw / Avalon/ddp images

Rod Stewart und Penny Lancaster feiern ihren 18. Hochzeitstag mit einer ganz besonderen Reise: Von Paris, dem Ort ihrer Verlobung, ging es im legendären Venice Simplon-Orient-Express nach Portofino, wo sie sich 2007 das Jawort gaben.











Rod Stewart (80) und Penny Lancaster (54) haben ihren 18. Hochzeitstag mit einer besonderen Reise gefeiert. Wie das Model in einem Instagram-Beitrag schildert, startete der gemeinsame Trip in Paris. In der französischen Hauptstadt hatte sich das Paar vor 20 Jahren verlobt. Mit dem Venice Simplon-Orient-Express ging es für den Musiker und seine Ehefrau dann nach Portofino. Am 16. Juni 2007 hatte sich das Paar an der italienischen Riviera das Jawort gegeben.