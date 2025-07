1 Sylvester Stallone schaffte als "Rocky Balboa" den Durchbruch. Hier zu sehen in Teil 2 von 1979. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Vom ersten „Rocky“ bis „Creed III“: Die legendäre Filmreihe um den Underdog-Boxer Rocky Balboa begeistert seit fast 50 Jahren. Hier finden Sie alle Teile im Überblick – samt Reihenfolge und Infos zum TV-Termin.











Die „Rocky“-Filme in chronologischer Reihenfolge

Kaum eine Filmreihe steht so sehr für Durchhaltewillen, Schweiß und ikonische Trainingsmontagen wie die „Rocky“-Saga. 1976 fing alles an – mit einem Low-Budget-Projekt, das zum Welterfolg wurde und Sylvester Stallone zur Leinwandlegende machte. Die Geschichte des sympathischen Außenseiters aus Philadelphia, der sich im Boxring Respekt verschafft, wurde über Jahrzehnte weitererzählt – erst in fünf Rocky-Filmen, später in der Nachfolgereihe „Creed“.