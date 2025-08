RockXplosion in Warmbronn: Gerockt wird hier trotz Regen und Schlamm

21 Trash Metal mit Pyro-Einlage: Die Jungs von Skeleton Pit aus Aalen gehen ab bei der 39. Ausgabe von RockXplosion in Warmbronn. Foto: Simon Granville

Beim 39. RockXplosion trotzten die Gäste Regen, Matsch und dunklen Wolken – und machten das kleine Festival am See erneut zu einem Highlight für Fans harter Gitarrenriffs.











Link kopiert



Während das Wacken Open Air in Schlamm versank, ließ sich die Metal-Community in Warmbronn vom Regen nicht unterkriegen. Am 1. August ging das legendäre Open-Air-Festival RockXplosion in seine 39. Runde – direkt am Warmbronner See versammelten sich Fans der härteren Klänge zu einer ausgelassenen Feier. Und die Besucherinnen und Besucher kamen nicht nur aus der Region: Auf dem etwas abseits liegenden Campingplatz standen Autos mit Kennzeichen von Augsburg bis Bergisch Gladbach. Ein Zeichen, dass die Konzertreihe auch außerhalb der Region beliebt ist.