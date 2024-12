Rocklegende in Winterbach: Karten für Suzi Quatro sind ausverkauft

Der Andrang auf die Tickets zum Konzert von Suzi Quatro war groß. Wer leer ausgeht, muss aber nicht den Blues kriegen: Am 26. Dezember spielt Calo Rapallo in Winterbach.

Alles ausverkauft: Die Kulturinitiative Rock Winterbach teilt mit, dass ihr Konzert von Rocklegende Suzi Quatro ausverkauft ist. Weder im Vorverkauf noch an der Abendkasse gibt es noch Tickets für das Konzert, das am 21. Dezember in der Salierhalle stattfindet. Die Kulturinitiative hat sich der Rock- und Bluesmusik verschrieben und holt immer wieder international bekannte Stars des Genres ins beschauliche Winterbach. Alle zwei Jahre veranstaltet der Verein auch das Zeltspektakel Winterbach, ein Festival von rund einer Woche Dauer.

Suzi Quatro hat italienisch-ungarische Wurzeln. Sie wurde 1950 in Detroit geboren, bereits mit 14 Jahren gründete die Sängerin und Bassistin ihre erste eigene Band. In den 1970ern feierte Suzi Quatro mit ihren eingängigen Pop-Rock’n’Roll-Songs vor allem in Europa große Erfolge. Sie arbeitete unter anderem mit Jeff Beck, Chris Norman und dem Produzenten Mike Chapman zusammen. Eine Einladung Elvis Presleys schlug sie aus Nervosität aus und bereute dies hinterher. Zu ihren größten Erfolgen gehören „Stumblin’ in“, „Can the can“ und „If you can’t give me love“. Der Andrang auf die Karten zu ihrem Konzert zeigt: Ihre Musik ist weiterhin sehr beliebt.

Calo Rapallo spielt an Weihnachten. Foto: Hardy Zuern

Wer auf Gitarrenmusik steht und nun enttäuscht ist, keine Tickets mehr zu bekommen, muss aber nicht gleich den Blues kriegen. Denn bereits am 26. Dezember steht in Winterbach das nächste einschlägige Konzert an. Dort spielt Calo Rapallo, in der Region bekannt als „Hendrix aus dem Remstal“, den Weihnachtsblues. Im Jahr 1950 auf Sizilien geboren, ist Rapallo ein Vollblut-Bluesrocker. Er ist nicht nur als Studiomusiker erfolgreich, sondern auch als Liveact. So teilte er sich als Gitarrist von Tyran Pace die Bühne unter anderem mit Metallica, Nazareth, Ten Years After, Wishbone Ash und Uriah Heep. Anfang der 1980er Jahre spielte Rapallo auch bei Sinner und Zupfgeigenhansel sowie mit dem Schwäbischen Countrymusiker Hank Häberle.

Karten für sein Konzert kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Das Konzert in der Strandbar 51, Remsstraße 51, startet um 20.30 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 19.30 Uhr.