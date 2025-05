Rockkonzert in Leonberg: Drei Bands rocken die Beat Baracke

Rockkonzert in Leonberg

1 Syrence: Die neue Besetzung verspricht einiges. Foto: Syrence

Ein Dreierpack gibt am Samstag den Besuchern der Beat Baracke ordentlich was auf die Ohren: Anga, Bullshit und Syrence. Letztere präsentieren ihre neue Sängerin.











Mit großen Begriffen kündigt der Jugendhausverein Leonberg das Gastspiel dreier Bands am Samstag, 10. Mai, in der Beat Baracke an. Die Besucher erwarte „ein Konzert der Extraklasse“ und eine „sagenhafte Show“, wenn die drei Combos Anga, Syrence und Bullshit die Bretter entern. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro.