4 Queen war nicht nur Freddie Mercury: Brian May selbst schrieb viele berühmte Songs. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Freddie Mercury ist immer noch präsent für seine Bandkollegen. Leadgitarrist Brian May erzählt, wie sehr ihn Freddies Geist im Alltag begleitet.











Stuttgart - Auch 33 Jahre nach seinem Tod bleibt Rockikone Freddie Mercury ein steter Begleiter seiner Bandkollegen. Er denke "die ganze Zeit" an Freddie, sagte Queen-Leadgitarrist Brian May der Deutschen Presse-Agentur. "Freddie ist Teil unserer DNA und wird es immer bleiben." Im Alltag habe er ständig Freddies Gesicht vor Augen, berichtete May. "Man kann dann immer vorhersagen, was er denken und sagen würde in irgendeiner Situation."