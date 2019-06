1 Elton John bei der UK-Premiere von "Rocketman" in London Foto: Landmark Media. pictures@lmkmedia.com/ImageCollect

Der Film "Rocketman" über Elton Johns Leben soll in Russland zensiert worden sein. Nun reagiert der Musikstar selbst darauf.

Der Film "Rocketman" wird gerade in den Kinos gefeiert. Er schildert das Leben von Elton John (72, "Diamonds"), seinen Aufstieg zum Superstar, seine romantischen Beziehungen und den exzessiven Drogenkonsum zu Beginn seiner Karriere. In Russland ist der Streifen offenbar zensiert worden, mehrere Sex-Szenen sollen rausgeschnitten worden sein. Elton John selbst reagierte nun mit einem Statement, das unter anderem bei Instagram zu lesen ist.

"Wir lehnen die Entscheidung nachdrücklich ab, 'Rocketman' für den russischen Markt zu zensieren", heißt es in der Erklärung des Sängers und der Filmemacher. Man hätte davon im Vorfeld nichts gewusst. Paramount Pictures sei ein mutiger Partner gewesen, "der es uns ermöglichte, einen Film zu drehen, der Eltons außergewöhnliches Leben in allen Belangen zeigt".

Weiter lautet die Erklärung: "Dass die lokale Vertriebsfirma dem Publikum die Möglichkeit verweigert, den Film in der beabsichtigten Form zu sehen, ist ein trauriges Spiegelbild der gespaltenen Welt, in der wir noch immer leben." Es sei grausam, die Liebe zwischen zwei Menschen nicht zu akzeptieren.

Auch der Abspann wurde geändert

"Rocketman" läuft am kommenden Donnerstag in den russischen Kinos an, aber bei einer ersten Vorführung des Films in Moskau wurden offenbar fünf Minuten gekürzt und der Abspann geändert, sodass laut "The Hollywood Reporter" Hinweise auf Elton Johns Leben mit seinem Ehepartner David Furnish (56) und seinen beiden Kindern nicht zu sehen waren. Der russische Filmkritiker Anton Dolin soll am Donnerstag in einem Facebook-Beitrag geschrieben haben, dass alle Kuss- und Sex-Szenen zwischen Männern aus dem Film herausgeschnitten wurden.

Auch Hauptdarsteller Taron Egerton (29) erklärte bei Instagram, dass er enttäuscht von der Entscheidung sei, den Film für den russischen Markt zu zensieren.