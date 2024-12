Rocket Man mit Identitätsproblem: Elton John: So sehr haderte er mit seinem Künstlernamen

Am Anfang seiner Karriere legte Elton John seinen verhassten bürgerlichen Namen ab. Doch diese Entscheidung brachte ihm auch handfeste Probleme ein.

Seine weltweite Fangemeinde kennt den britischen Sänger nur unter seinem Künstlernamen Elton John (77), geboren wurde der Superstar jedoch im Jahr 1947 als Reginald Kenneth Dwight. Nachdem er am Anfang seiner Karriere zunächst unter seinem Spitznamen Reggie firmierte, nannte er sich ab Mitte der 1960er-Jahre Elton John - die Inspiration dafür gaben ihm die Namen des Saxophonisten Elton Dean (1945-2006) und des Blues-Sängers John Baldry (1941-2005), den er seinerzeit als Begleitmusiker unterstützte.

"Ich wollte meine Kindheit und diese Person zurücklassen"

Wie Elton John am gestrigen Dienstag in der TV-Show "Good Morning America" verriet, legte die Namensänderung zwar den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere, bereite ihm jedoch auch ernsthafte psychische Probleme. "Ich habe den kleinen Reggie zurückgelassen, aber er war noch in mir", erklärte der Musiker. "Ich wollte meine Kindheit und diese Person zurücklassen, aber das hat mich eingeholt."

Auf dem ersten Höhepunkt seiner Karriere in den 1970ern habe er begriffen, dass er unter dem neuen Namen alles in seine Arbeit und seine Kunst gesteckt habe, aber sich darunter nichts als "Leere" befand. Mit seinem bürgerlichen Namen Reginald Kenneth Dwight habe er schon immer gehadert, auch mit seinem seinen Spitznamen Reggie verband er vorwiegend "unglückliche Erinnerungen". Dennoch habe ihn das Spiel mit seinen beiden Identitäten zeitlebens in emotionale Schwierigkeiten gebracht.

Elton John hat sein Augenlicht verloren

Zuletzt wurde bekannt, dass der Superstar unter gravierenden gesundheitlichen Problemen leidet. Durch eine Infektion, die er sich im Sommer dieses Jahres eingefangen hatte, hat Elton John auf dem rechten Auge seine Sehkraft verloren. "Es wird wieder, aber es ist ein extrem langsamer Prozess und es wird einige Zeit dauern, bis die Sehkraft auf dem betroffenen Auge zurückkehrt", erklärte er im September in einem Posting auf Instagram.