Rockerähnliche Gruppierung: United-Tribuns-Gründer wehrt sich gegen U-Haft

1 Der United-Tribuns-Gründer sitzt derzeit in Bosnien-Herzegowina in U-Haft. (Symbolfoto) Foto: dpa/Soeren Stache

Die rockerähnliche Gruppierung United Tribuns ist in Deutschland verboten. Der mutmaßliche Gründer sitzt in Bosnien-Herzegowina in Untersuchungshaft. Kommt ein Auslieferungsersuchen aus Deutschland?











Link kopiert



Der Gründer der in Deutschland verbotenen Gruppierung United Tribuns geht nach Anwaltsangaben rechtlich gegen seine Untersuchungshaft in Bosnien-Herzegowina vor. Sein Anwalt Mirsad Crnovrsanin sagte der Deutschen Presse-Agentur in Sarajevo, man sei gegen die Untersuchungshaft in Berufung gegangen. Sein Mandant wolle sich zurzeit nicht zu den Vorwürfen äußern, da die Ermittlungen andauerten.