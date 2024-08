Rockdinosaurier auf Erfolgskurs: Deep Purple: Nummer 1 Award für zehntes Nummer-Eins-Album

1 Die Hardrock-Veteranen von Deep Purple mit ihrem brandneuen "Nummer 1 Award" Foto: Deep Purple

Mit ihrem neuen Album "=1" stürmte die britische Rockband Deep Purple zum zehnten Mal in ihrer Geschichte auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Für ihren Erfolg wurden die Musiker nun mit dem "Nummer 1 Award" ausgezeichnet.











Link kopiert



Am 19. Juli 2024 veröffentlichte die 1968 gegründete Rockband Deep Purple mit "=1" ihr mittlerweile 23. Studioalbum. Mit dem neuen Werk gelang den Musikern zum nunmehr zehnten Mal in ihrer Bandkarriere und zum vierten Mal in Folge der Sprung an die Spitze der deutschen Albumcharts. Für diesen rekordverdächtigen Erfolg wurde ihnen nun von den Offiziellen Deutschen Charts der "Nummer 1 Award" verliehen.