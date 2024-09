Rockband aus USA: Jane’s Addiction bricht nach Bühnenzoff Tournee ab

1 Dave Navarro (l) und Perry Farrell von der US-Band Jane’s Addiction treten beim Louder Than Life Festival 2021 auf. Die laufende Tournee wurde abrupt beendet. Foto: dpa/Amy Harris

Die Rocker der US-Band Jane’s Addiction gehen zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder in der Originalbesetzung in Nordamerika auf Tour - jetzt gibt es nach einem Streit auf der Bühne ein abruptes Ende.











Die Rocker der US-Band Jane’s Addiction habe ihre laufende Nordamerika-Tournee abrupt beendet. Die Band habe die „schwierige Entscheidung“ getroffen, als Gruppe eine Auszeit zu nehmen. Somit sagen sie auch den Rest ihrer Konzerttournee ab, hieß es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Band. Erstmals seit 14 Jahren waren die Rocker in ihrer Originalbesetzung mit Sänger Perry Farrell, Bassist Eric Avery, Schlagzeuger Stephen Perkins und Gitarrist Dave Navarro in Nordamerika seit Anfang August wieder auf Tour.