Rockband Acris aus Leonberg: Geburt, Tod, Trump, Corona – diese Band hat etwas zu sagen

Seit fast 40 Jahren gibt es die Band Acris aus Leonberg und Umgebung. Jüngst erschien ihr viertes Album, auf dem es auch um aktuelle Themen geht. Wie bleibt eine alte Band jung?
Es war einmal eine der größten Rockbands aller Zeiten. Die Gruppe aus der englischen Arbeitermetropole Birmingham entschied sich im Jahr 1972, ihr viertes Album schlicht „Vol. 4“, also übersetzt „Folge 4“ zu nennen. Die Scheibe gilt mittlerweile als ikonisch. Und wer weiß, vielleicht entdecken ja heute, morgen oder übermorgen massenhaft Fans der härteren, erdigen Gitarrenmusik auch das neue Album einer anderen Band. Denn der neueste Output der Leonberger Formation Acris heißt ebenfalls „Volume 4“, es ist das vierte Studiowerk des 1986 formierten Quintetts. Zu diesem Zeitpunkt existierte die eingangs gefeierte – und erst jüngst endgültig zu Grabe getragene – Combo bereits seit 17 Jahren. Ihr Name: Black Sabbath.