Rock-n-Roll-Comeback nach 14 Jahren: Dick Brave springt ein, wenn Sasha nicht mehr weiß, was los ist

Nach über einem Jahrzehnt kehrt Sashas Kunstfigur Dick Brave zurück - mit neuem Album und Clubtour. Im Interview verrät der Musiker, wann sein Alter Ego zum Einsatz kommt, was er von ihm lernen kann - und welches musikalische Projekt er noch im Hinterkopf hat.
Dick Brave ist zurück: Die Rock-'n'-Roll-Kunstfigur, mit der Sasha (54) Anfang der 2000er Kultstatus erreichte, war lange von den Bühnen verschwunden. Am 23. Januar 2026 erscheint nun mit "Back for Good" ein neues Album, begleitet von einer Clubtour durch Deutschland.