Am Tag, an dem Ozzy Osbourne 77 Jahre alt geworden wäre, versammelten sich Familie und Fans in Birmingham. Sharon und Kelly Osbourne nahmen unter Tränen den Lord Mayor's Award für den verstorbenen Black-Sabbath-Gründer entgegen.
Es war ein Tag voller Tränen und Erinnerungen: Am vergangenen Mittwoch nahmen Sharon (73) und Kelly Osbourne (41) in Birmingham den Lord Mayor's Award entgegen - eine Ehrung, die eigentlich Ozzy Osbourne (1948-2025) gebührt hätte. Die Rocklegende starb am 22. Juli an Herzversagen in seinem Haus in Buckinghamshire, nur zwei Wochen nach seinem Abschiedskonzert mit Black Sabbath im Villa Park. Am 3. Dezember wäre der Sänger 77 Jahre alt geworden.