Am Tag, an dem Ozzy Osbourne 77 Jahre alt geworden wäre, versammelten sich Familie und Fans in Birmingham. Sharon und Kelly Osbourne nahmen unter Tränen den Lord Mayor's Award für den verstorbenen Black-Sabbath-Gründer entgegen.

Es war ein Tag voller Tränen und Erinnerungen: Am vergangenen Mittwoch nahmen Sharon (73) und Kelly Osbourne (41) in Birmingham den Lord Mayor's Award entgegen - eine Ehrung, die eigentlich Ozzy Osbourne (1948-2025) gebührt hätte. Die Rocklegende starb am 22. Juli an Herzversagen in seinem Haus in Buckinghamshire, nur zwei Wochen nach seinem Abschiedskonzert mit Black Sabbath im Villa Park. Am 3. Dezember wäre der Sänger 77 Jahre alt geworden.

Stadtrat Ken Wood und Oberbürgermeister Zafar Iqbal überreichten Sharon die Auszeichnung, während Kelly sichtlich mit den Tränen kämpfte. Der Lord Mayor's Award würdigt Menschen, die sich in besonderer Weise um die Gemeinschaft verdient gemacht haben. Für die Angehörigen von Ozzy Osbourne, der in Birmingham geboren wurde und hier 1969 Black Sabbath gründete, ist diese posthume Ehrung seiner Heimatstadt von besonderer Bedeutung.

Fans pilgerten zur Black Sabbath Bank

Hunderte Anhänger versammelten sich an der Black Sabbath Bank in der Broad Street und legten Blumen nieder. Zwischen den Gestecken fand sich auch eine Karte der Familie: "Wir lieben dich, Daddy. In Liebe Louis, Aimee, Kelly und Jack", war darauf zu lesen. Der Musiker, der mehr als 100 Millionen Platten verkaufte, bleibt für immer untrennbar mit der Heavy-Metal-Band verbunden, die er in seiner Geburtsstadt ins Leben rief.

Mit Hits wie "Iron Man", "War Pigs" und "Paranoid" prägten Black Sabbath eine ganze Ära. Ihre okkulten Themen waren so populär wie umstritten.

Sharon Osbourne: "Bis ich dich auf der anderen Seite sehe"

Bereits am Mittwochmorgen hatte Sharon ihrem verstorbenen Mann auf Instagram Tribut gezollt. "Ich werde deine Hand niemals loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe", schrieb die 73-Jährige, die 43 Jahre mit dem Rocker verheiratet war. "Mein geliebter Ehemann, ich feiere den Tag deiner Geburt."

Auch Kelly gedachte ihres Vaters mit bewegenden Worten. Zu einem Foto, das Ozzy lächelnd neben einer Geburtstagstorte zeigt, schrieb sie: "Happy Birthday, ich vermisse dich, Daddy! Ich liebe dich mehr als das Leben!" Zuvor hatte sie ein Bild geteilt, auf dem sie inmitten von Blumen auf der Black Sabbath Bank sitzt. Ihre Botschaft: "Du bist ganz sicher nicht als gewöhnlicher Mann gestorben! Das Leben ohne dich ist schwer, aber kein Tag vergeht, an dem ich nicht mein Leben deiner Liebe und deinem Vermächtnis widme."