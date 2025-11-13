Melbourne im Dudelsack-Fieber: 374 Spieler haben in Australien den Weltrekord mit einem AC/DC-Klassiker gebrochen. Der älteste Mann an der «Bagpipe» war 98.
Melbourne - Ein Meer aus Karos und glänzenden Pfeifeninstrumenten: Im australischen Melbourne haben 374 Dudelsackspieler gemeinsam einen neuen Weltrekord aufgestellt. Tausende Zuschauer waren dabei, als die obligatorischen Schottenröcke im Wind wehten und die ikonischen Töne von AC/DC's Rockhymne "It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)" die Innenstadt erfüllten.