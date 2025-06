Die Vorhersagen stammen unter anderem vom nationalen meteorologischen Dienst des Vereinigten Königreichs („Met Office“) sowie vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Wetterprognose für Rock im Park

Für den Anreisetag am Donnerstag wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit soll am Vormittag bei bis zu 50 Prozent liegen, im weiteren Tagesverlauf aber abnehmen. Die Temperaturen sollen zwischen 15 und 22 °C schwanken.

Auch für Freitag rechnen die Meteorologen mit wechselhaftem Wetter. Die Höchsttemperaturen dürften bei etwa 21 °C liegen. Am Vormittag und Nachmittag wird eine Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 60 Prozent prognostiziert.

Am Samstag steigt das Risiko für Niederschläge laut aktueller Prognose weiter an. Von den frühen Morgenstunden bis in den späten Nachmittag soll die Regenwahrscheinlichkeit zwischen 40 und 60 Prozent liegen. In der Nacht sind Tiefstwerte von etwa 15 °C möglich, tagsüber werden voraussichtlich maximal 20 °C erreicht.

Für Sonntag wird in den Morgen- und Abendstunden mit einer Abkühlung auf bis zu 14 °C gerechnet. Tagsüber sollen die Temperaturen auf maximal 19 °C steigen. Die Regenwahrscheinlichkeit gilt besonders für den Vormittag als erhöht – mit Werten von bis zu 70 Prozent.

Wetterprognose für Rock am Ring

Der Donnerstag könnte bewölkt starten, zunächst jedoch mit geringer Regenwahrscheinlichkeit. Ab den Mittagsstunden wird laut Prognosen allerdings mit zunehmendem Regen gerechnet. Die Regenwahrscheinlichkeit soll dann zwischen 70 und 80 Prozent liegen – besonders am Abend und in der Nacht wird mit Regen gerechnet. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 11 und 15 °C liegen.

Auch in der Nacht auf Freitag soll es regnen. Bis in den Vormittag hinein wird eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 80 Prozent vorhergesagt. Gegen Nachmittag und Abend dürfte sie dann allmählich sinken. Mit Höchstwerten um 15 °C wird es wohl auch am Freitag nicht deutlich wärmer.

Für Samstag sagen die Wetterdienste eine durchgehend hohe Regenwahrscheinlichkeit von 60 bis 90 Prozent voraus. Es könnte also den gesamten Tag über immer wieder regnen. Die Temperaturen sollen dabei nicht über 14 °C steigen.

Ähnlich verläuft voraussichtlich auch der Sonntag: Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt zunächst hoch und nimmt erst zum Abend hin ab. Mit maximal 13 °C dürfte es noch etwas kühler werden.

Gut vorbereiten auf den Regen

Um für das unbeständige Wetter gut gerüstet zu sein, sollten Festivalbesucher wetterfeste Kleidung und ausreichend Regenschutz einplanen. Empfehlenswert sind wasserabweisende Jacken, Gummistiefel sowie ein stabiler Regenschirm oder ein Poncho. Auch ein zusätzliches Paar trockene Schuhe und Kleidung kann hilfreich sein. Für das Campinggelände bieten sich Zeltunterlagen, Planen und Abdichtungen an, um das Eindringen von Nässe zu verhindern. Wer frühzeitig vorsorgt, kann selbst bei Regen die Festivalstimmung ungetrübt genießen.