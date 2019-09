1 Unter anderem werden sich Green Day bei Rock im Park 2020 die Ehre geben Foto: Fabio Diena / Shutterstock.com

25 Jahre Rock im Park und 35 Jahre Rock am Ring: Das Zwillingsfestival hat für das besondere Jubiläumsjahr seine Headliner bekanntgegeben.

Das Zwillingsfestival Rock am Ring und Rock im Park hat im kommenden Jahr allen Grund zu feiern: Zusammen gerechnet gibt es die beiden Veranstaltungen dann schon 60 Jahre. Für die 25. Ausgabe Rock im Park und die 35. Ausgabe Rock am Ring haben die Veranstalter nun die Headliner und die ersten Bands für das große Jubiläumsprogramm bekanntgegeben.

Die Liste kann sich sehen lassen. Als Headliner schicken die Organisatoren System of a Down, Green Day und Volbeat auf die Bühne. Zudem werden Billy Talent, Broilers, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring, Heaven Shall Burn, Powerwolf, Of Mice & Men, Motionless In White und August Burns Red die Rock- und Metal-Fans auf beiden Festivals begeistern.

Nicht nur Rocker kommen auf ihre Kosten

Im Bereich Urban, Indie und Elektronischer Musik stehen Trailerpark, Weezer, Bilderbuch, Wanda, Alan Walker, Trettmann, Yungblud und Bosse als Top-Acts auf dem Programm. Das Zwillingsfestival findet vom 5. bis 7. Juni statt. Die fast ausgeschöpften Frühbucher-Tickets können derzeit noch für 149 Euro inkl. VVK-Gebühr (Rock am Ring) beziehungsweise 199 Euro inkl. Camping, Parking und VVK-Gebühr (Rock im Park) erstanden werden.